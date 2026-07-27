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Dayro Moreno sigue aumentando su récord de goles en Colombia, con el primer tanto en la Liga BetPlay II-2026: esto le falta para llegar a los 400 goles

El nacido en Chicoral, Tolima, llegó a 386 goles como profesional y pretende alcanzar el histórico registro antes de su retiro de las canchas

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Este es el momento en el cual Dayro Moreno, delantero de Once Caldas celebraba la clasificación parcial de Once Caldas a los cuartos de final - crédito Colprensa
Dayro Moreno sigue ampliando sus registros como el máximo goleador en la historia del FPC, el jugador colombiano con más goles y el goleador histórico de Once Caldas - crédito Colprensa

Dayro Moreno volvió a marcar con Once Caldas y empujó aún más su distancia en la tabla histórica de artilleros colombianos: entró desde el banco y cerró el 5-1 sobre Cúcuta Deportivo en Manizales, un gol que además lo dejó a 16 tantos de la barrera de 400 goles como profesional.

El delantero, que está por cumplir 41 años, no convertía en la Liga colombiana tras ingresar como suplente desde el 30 de septiembre de 2018. Aquel día anotó con Atlético Nacional en un 3-2 contra Boyacá Chicó, también bajo la dirección de Hernán Darío Herrera.

La goleada del cuadro de Manizales quedó prácticamente resuelta en el arranque. Jefry Zapata abrió el marcador a los dos minutos, Andrés Felipe Roa amplió a los 10 y Michael Barrios firmó el tercero a los 14.

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Once Caldas fue el equipo más goleador de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Once Caldas
Once Caldas fue el equipo más goleador de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Once Caldas

Lucas Ríos descontó para Cúcuta a los 36, cuando el local ya había bajado el ritmo. En el cierre, Mateo Zuleta hizo el 4-1 a los 87 y Moreno selló el resultado en el tiempo de reposición.

El tanto llegó después de que Herrera lo enviara al campo a los 66 minutos en lugar de Zuleta. El entrenador había sorprendido al dejar como suplente al atacante nacido en Chicoral, Tolima.

La jugada final encontró a la defensa visitante desprotegida. Juan David Cuesta lanzó un pase al vacío, Moreno atacó el espacio, aprovechó la salida del arquero Federico Abadía y definió por encima para enviar la pelota al fondo de la red.

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Ese registro de 386 goles lo mantiene en el primer lugar entre los máximos goleadores colombianos de todos los tiempos. Detrás aparecen Radamel Falcao García con 357 goles, Carlos Bacca con 347 y Víctor Hugo Aristizábal con 346.

Jeffrey Zapata abrió el marcador de la goleada del Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo - crédito Once Caldas
Jeffrey Zapata abrió el marcador de la goleada del Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo - crédito Once Caldas

La última vez que Moreno había marcado en la Liga tras comenzar en el banquillo fue en 2018. En ese partido con Atlético Nacional, ingresó en el descanso por Ómar Duarte cuando el marcador estaba 1-1 y anotó de penalti a los 69 minutos.

La coincidencia es que el técnico de aquel equipo era el mismo que ahora lo dirige en Once Caldas. Herrera volvió a recurrir a él desde el banco y el delantero respondió con otro gol en una temporada en la que sigue extendiendo una marca propia en el fútbol colombiano.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Once Caldas es líder de la Liga BetPlay II-2026 por su goleada 5-1 contra Cúcuta Deportivo - crédito Once Caldas
Once Caldas es líder de la Liga BetPlay II-2026 por su goleada 5-1 contra Cúcuta Deportivo - crédito Once Caldas
  1. Once Caldas: 3 puntos / +4 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  2. América de Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  3. Deportivo Cali: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  4. Independiente Medellín: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  5. Águilas Doradas: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  6. Deportes Tolima: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  7. Atlético Bucaramanga: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  8. Llaneros FC: 3 puntos / +1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  9. Fortaleza FC: 3 puntos / 0 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  10. Alianza FC: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  11. Atlético Nacional: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  12. Boyacá Chicó: 0 puntos / 0 diferencia de gol / 0 partidos jugados.
  13. Deportivo Pasto: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  14. Junior FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  15. Independiente Santa Fe: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  16. Millonarios FC: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  17. Deportivo Pereira: 0 puntos / -1 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  18. Internacional de Bogotá: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  19. Jaguares FC: 0 puntos / -2 diferencia de gol / 1 partido jugado.
  20. Cúcuta Deportivo: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 1 partido jugado.

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Dayro MorenoOnce CaldasLiga BetPlayGoleador histórico del FPCColombia-Deportes

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