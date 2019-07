—Sí, sí, pero a ella no la conocí durante mis estudios, fue después. Cuando me estaba por recibir del Colegio Nacional, a los 16 años, tenía que elegir una carrera pero no lo había pensado seriamente. Entonces me puse a leer el catálogo de la Universidad de Tucumán y vi que había una carrera muy nueva, creo que tenía dos años, de arquitectura, que no tenía idea de lo que era. Creo que no había ningún arquitecto en Tucumán. Y sin dudas muy poca arquitectura. Pero leyendo en el catálogo vi que incluía dibujo, historia, edificios, diseño, arte… Bueno, estas cosas a mí me gustaban y pensé que me encantaría hacerlas… Sabía que era joven, podía probar. Y entré y vi que era un diseño muy clásico y formal, muy tradicional. Hacíamos lavados de láminas, trabajábamos con tinta china, dibujábamos templos romanos y griegos. Los diseños eran todos de ese tipo: palacios, templos, urnas, mausoleos. Yo lo hacía muy bien, tenía mucha gracia para todas esas cosas. Pero después comencé a pensar "¿qué hago con todo esto en Tucumán después de recibirme?"… Tenía mis dudas. A fines del primer año llegaron un par de arquitectos jóvenes de Buenos Aires, Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, que cambiaron completamente las cosas y en vez de estar diseñando mausoleos y estas cosas, empezamos a diseñar paradas de ómnibus, dispensarios… y empezaron a enseñar arte moderno. Eso fue muy revolucionario. Me entusiasmó enormemente sentir que la arquitectura tenía un propósito social, que uno podía hacer cosas que sean importantes para la gente. Diseñar un hospital por ejemplo… ¡qué cosa increíble, maravillosa! O viviendas para la gente que no tiene vivienda ¡qué cosa importante! Y al mismo tiempo, me di cuenta que la arquitectura era una de los artes contemporáneas que estaba en un período de gran cambio y que, con suerte, uno podía hacer arquitectura que llegase a ser arte. Y esa combinación de una de las grandes artes modernas y un propósito social me enamoró. Sentí que era una maravilla y me salía bien y eso me daba el respaldo de los profesores. En ese momento supe que quería hacer eso para toda mi vida.