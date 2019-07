La causa por la identificación de los soldados enterrados en tumbas sin nombre en Darwin -impulsada por el veterano Julio Aro de la Fundación No me Olvides de Mar del Plata, junto a esta periodista de Infobae, con el apoyo del coronel inglés Geoffrey Cardozo, del músico Roger Waters y el Equipo Argentino de Antropología Forense– trajo algo de consuelo a 114 familias que durante casi cuatro décadas no conocieron el destino final de sus seres amados.