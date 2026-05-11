México

Cae operador de “El Señor de los buques” del Cártel del Noroeste: se dedicada al tráfico de drogas y al huachicol en Nuevo León

Durante la acción se aseguraron armas, vehículos, dinero en efectivo, equipos de cómputo y siete tigres

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Elementos federales detuvieron este lunes en Nuevo León a José Antonio “N”, señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noroeste. Foto: Especial
Elementos federales detuvieron este lunes en Nuevo León a José Antonio “N”, señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noroeste. Foto: Especial

Elementos federales detuvieron este lunes en Nuevo León a José Antonio “N”, señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noroeste con operaciones de lavado de dinero y contrabando de combustible. La operación también derivó en el arresto de una mujer cuya identidad no fue precisada.

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo tuvo su origen en el aseguramiento previo de un buque en Tamaulipas, a partir del cual se abrieron líneas de investigación que condujeron al estado norteño.

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En este contexto, personal de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR) despegaron un operativo conjunto en el que ejecuta cuatro órdenes de cateo.

Durante los registros, los agentes aseguran 10 armas de fuego, dosis de droga, once vehículos y seis motocicletas. También incautan equipos de cómputo y una cantidad no precisada de dinero en efectivo.

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Entre los hallazgos más atípicos del operativo figuran 7 tigres, que quedaron bajo resguardo de las instituciones participantes. La presencia de los animales apunta a los vínculos frecuentes entre el crimen organizado y el tráfico de fauna silvestre.

Las investigaciones siguen abiertas

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los resultados a través de sus redes sociales, donde subrayó que las pesquisas continúan en curso.

La célula desarticulada operaba en torno a dos actividades: el manejo de recursos de procedencia ilícita y el contrabando de combustible. Ambas líneas delictivas siguen bajo escrutinio de la FGR.

El Cártel del Noroeste mantiene presencia en varios estados del norte del país y ha sido objeto de operaciones federales en los últimos años. La detención de José Antonio “N” representa uno de los golpes más recientes contra su estructura financiera y logística.

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