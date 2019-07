"Yo me quedé con la paciente. Se fueron todos. Le saqué el tubo y la observé. Luego, salí del quirófano. Ya no había nadie. Me quedé en el pasillo, me lavé las manos, llamé por teléfono a mi hija. Y ella me recomendó hablar con la mutual (lo que derivó en que llegara un abogado a asistirla). Después me llamaron directivos del hospital y me ordenaron que vaya a hablar con la familia", declaró.