-Juego al básquet desde septiembre de 2017 y ha sido una superación tras otra. Cuando me convocaron a la Selección no lo podía creer, me ilusioné con ir a los Juegos ParaPanamericanos de Lima 2019. Al final quedé afuera, pero no me golpeó tanto no estar. Si las chicas clasifican para el mundial del 2020, voy a entrenar para crecer físicamente y poder estar en Tokio. Ese es el sueño.