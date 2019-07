De su casa en Parque Patricios, volvió a Pasteur para abrazar a su marido, que murió en 2006, doce años después de ese fatídico lunes del '94. En su relato no hay épica, solo facsímiles del encuentro: "Yo venía caminando por la calle Lavalle. A él ya le habían dicho que yo estaba viva, no sé cómo. Nos encontramos, lo vi de lejos, él me vio y corrimos a abrazarnos". Del resto del 18 de julio rememora que su casa se llenó de un montón de familiares consternados. No recuerda cómo durmió esa noche en particular, pero calificó de "terribles" las noches de los tres años siguientes: "No podía procesar la muerte de mis compañeros. No podía entender por qué yo estaba viva y ellos no".