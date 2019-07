"Escucho como una desestabilización del lugar, me tiró para atrás, me apoyo contra las paredes y empiezo a volar. Viajo hacia abajo a mucha velocidad, me agazapo y golpeo. Cae una lluvia de piedras y ahí me quedo sentado. Tanteo una viga y la pierna me empieza a doler muchísimo. Todo es oscuridad. Me quedé tranquilo: 'Ya vendrán a buscarme'. 'Vamos a tratar de respirar, de no morirnos', fue lo primero que pensé. Y me dije: 'Justo me pasó a mí'", recuerda hoy.