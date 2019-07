Esa foto de su abuelo es el primer recuerdo que ella tiene de él. "Cuando yo estaba en cuarto grado me regalaron ese libro y recibí la entrega de la Torá y junto con eso las familias tenían que dejar un legado, y dentro de mi sobrecito estaba el libro de mi abuelo. Me acuerdo de leerlo y que todo el tiempo me centraba en buscar las contratapas que contaban cosas sobre él, historias que habían escrito mi mamá y mi tío, una abuela suya. Releer historias de él de joven, como papá, como marido, y cosas que me cuenta mi hermana que lo conoció de él como abuelo, y lo que cuenta mi papá, que se llevaba muy bien", se emociona Florencia.