—Van a decir que somos tres alcohólicos. Pero esta noche es especial. Somos amigos y en los peores días nada ni nadie nos vence. He pasado noches peores en los ocho años que llevo en la calle. Recuerdo la vez que llovieron siete días seguidos. Pensé que nunca iba a parar de llover. Yo dormía en la calle, en Lanús. Un día me despierto y veo a un tipo que iba en un carro tirado por un caballo que me había robado el bolso y mi ropa. Quedé desnudo. Lo corrí y caí en un charco. Me rescató una mujer, que me dio una frazada, comida y desde ese día no hubo uno solo en que alguien me diera algún peso, un plato de fideos, un vaso de agua o un baño para ducharme. Todo eso me lo mandó él —dice Zumuva y con el dedo señala hacia arriba.