— Se vive de diferentes maneras. La verdad que este es mi segundo Worldpride, la anterior fue en el 2007 en Madrid, y se vive completamente diferente. No puedo no hacer un paralelismo y comparar el de Madrid, una ciudad gobernada en esos momentos por Manuela Carmena en un ayuntamiento progresista, con un contenido ideológico muy marcado, con muchas actividades culturales y sociales que tenían un claro contenido ideológico. Este Worldpride creo que se vive de dos maneras. Por un lado, está todo lo que significa la organización que es apoyada por grandes empresas, por la alcaldía de Nueva York, por organizaciones internacionales muy poderosas, que han organizado una agenda de eventos, fiestas y presentaciones mayoritariamente pagas. Y por otro lado está lo que se palpa en los barrios del LGBTI, que hay como una cosa de orgullo, esta cosa de hace 50 años que venimos peleando, hace 50 años éramos de una manera y ahora somos de otra, que se ve que hay como dos diferentes formas de entenderlo. Yo lo que he visto con más claridad o lo que más me ha llamado la atención es por un lado la cantidad de personas adultas en el LGBTI que están paseando, que está en los bares, que te los encontrás en la calle o en alguna actividad. Por ejemplo, ayer fui a una exposición y había dos señores muy grandes mirando unas fotos de los 70 y yo me los imaginaba ahí y eso es muy emocionante. Por otro lado, todo el activismo que también conmemora estos 50 años de lucha que es el activismo ligado a la condición de latinas, de inmigrantes, de personas indocumentadas en el LGBTI que tienen una agenda completamente diferente a la asignada que por ahí está planteando este Worldpride, una agenda mucho más de necesidades básicas e inmediatas, para conseguir un trabajo, para darle de comer a alguien en la calle. Y en la gerencia de Trump una cosa que es preocupante es que en lo que va del año hubo once muertes por orientación sexual, en todo Estados Unidos. Si bien en Nueva York no hubo este tipo de asesinatos, sí está creciendo mucho en personas en la calle.