Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo: “Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”

Este fue el primer gol de Jhon Jader Durán en Rusia con Zenit - crédito Diego Suárez/Infobae

El futuro de Jhon Jader Durán vuelve a estar en el centro de la polémica. El jueves 14 de mayo, el Zenit Saint Petersburg hizo oficial que el delantero colombiano no estará disponible para los próximos compromisos del club debido a que recibió una licencia especial para resolver asuntos personales. Sin embargo, horas después comenzaron a surgir versiones desde Rusia y Arabia Saudita que apuntan a una salida definitiva del atacante, que regresaría al Al Nassr para reencontrarse con Cristiano Ronaldo.

“El delantero colombiano y la dirección del Zenit han acordado una licencia del jugador por circunstancias personales. Los detalles de la fecha de su regreso serán anunciados en el futuro cercano”, indicó el club ruso en un comunicado.

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Esta fue la dura pelea que tuvo en un amistoso - crédito @VideosFut12 / X

Horas después, el medio de comunicación ruso Match TV afirmó en su emisión en vivo que Jhon Jader Durán dejará de forma definitiva Zenit de Rusia por motivos personales. Información que fue confirmada por dos periodistas colombianos, Felipe Sierra y Julián Capera, que conservan una relación cercana con el representante del jugador, Jonathan Herrera.

“Jhon Jader Durán acordó con Zenit la terminación anticipada de su contrato y desde el próximo lunes en Medellín se pondrá a disposición de la Selección Colombia para pelear por un cupo tras aparecer en la lista preliminar. Tiene contrato vigente con Al Nassr, pero la intención es buscar un equipo en Europa tras la Copa del Mundo”, escribió Capera a través de su cuenta de X.

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La noticia generó revuelo no solo por el inesperado giro en la carrera del delantero, sino también porque significaría un nuevo cambio de camiseta para un jugador que apenas tiene 22 años y ya acumula seis clubes en su corta trayectoria profesional. El constante movimiento en su carrera empieza a despertar dudas entre aficionados y analistas, quienes consideran que Durán aún no logra estabilidad deportiva pese a ser uno de los atacantes colombianos con mayor proyección internacional.

Uno de los que alimentó esa polémica fue Iván Mejía Álvarez, el histórico periodista deportivo escribió en su cuenta de X, “Aserrín en la cabeza. La historia de un tipo que no quiso triunfar, se lo devoraron el ego y las malas decisiones. Aserrín, aserrán los errores de Durán!!”.

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Polémica que aviva aún más con la convocatoria de Néstor Lorenzo a la prelista de convocados al Mundial de 2026 por parte de la selección Colombia. Jhon Jader Durán fue, junto a Sebastián Villa, uno de los nombres que más llamaron la atención en el listado.

El argentino explicó el buen momento de Sebastián Villa como una de las razones para su llamado, y aclaró que Durán está siendo monitoreado de forma constante junto al Zenit de Rusia-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Estadísticas de Jhon Jader Durán

25/26 – Fenerbahçe / Zenit: 25 partidos, 1197 minutos, 6 goles y 2 asistencias.

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24/25 – Aston Villa / Al-Nassr: 46 partidos, 2494 minutos, 24 goles y 0 asistencias.

23/24 – Aston Villa: 35 partidos, 1067 minutos, 7 goles y 0 asistencias.

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22/23 – Aston Villa: 12 partidos, 143 minutos, 0 goles y 0 asistencias.

2022 – Chicago Fire: 28 partidos, 1446 minutos, 8 goles y 3 asistencias.

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2021 – Envigado FC: 23 partidos, 1656 minutos, 7 goles y 3 asistencias.

2020 – Envigado FC: 13 partidos, 580 minutos, 1 gol y 0 asistencias.

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2019 – Envigado FC: 9 partidos, 373 minutos, 1 gol y 1 asistencia.

Jhon Jader Durán volverá a jugar con Cristiano Ronaldo en Al Nassr de Arabia Saudita - crédito Zenit/Al Nassr/Real Madrid

En la Selección Colombia, Jhon Jader Durán ha hecho el proceso desde divisiones menores. Comenzó en la sub-17, con la que jugó dos partidos, sin goles ni asistencias; siguió a la sub-20 con las mismas estadísticas, participó en dos partidos sin aportes a gol, para después llegar a la absoluta, con la que ha jugado 17 partidos, ha anotado tres goles y dado una asistencia. En total, representando a Colombia, 21 partidos, tres goles y una asistencia para el delantero de 22 años.

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