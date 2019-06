Nicole Valentina tiene 21 años y también es trabajadora sexual. Hace un mes celebró su fiesta de 15 postergada. Se la debía a sí misma desde que cumplió esa edad y no pudo hacerla porque sus padres la discriminaban. "A los 13 años me fui de mi casa. Viví un tiempo en lo de mi madrina, que después me echó. A los 15 estuve en pareja dos años con un hombre que me golpeaba. Y después como no me quedó otra me junté con un pibe que había salido de la cárcel y también me pegaba. Lo denuncié dos veces, pero entre idas y vueltas volvimos a estar juntos y retiré las denuncias. Me decía que si no era para él, yo no era para nadie y me iba a matar. Él después cayó preso por robo y ahí yo conocí a Jéssica, mi compañera con la que vivo hoy y que me celebró la fiesta de 15", cuenta.