"No se ha alegado ningún impedimento de la parte querellante para que la iniciación del juicio se adelante al 16 de julio, a las 9.30. En efecto, durante esa semana –salvo Diego Pirota, que tiene previsto viajar el viernes 19- los abogados Deborah Lichtmann y Fernando Buján Menéndez no han indicado que tuvieran otra ocupación. En cuanto al querellante Alejandro Pérez Volpin, en tanto ha otorgado poder especial a dos letrados, su presencia en todas las audiencias no es indispensable. La testigo Ileana Saenger puede ser convocada antes del viaje que tiene programado, mientras que el testigo Enrique Sacco puede ser oído tras su regreso", completó el fallo.