El abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota, manifestó que la notificación los tomó por sorpresa y cuestionó los fundamentos del retraso. "Nada bueno pensamos de lo que está sucediendo. Las explicaciones de por qué se suspende el juicio no son legales, no se ajustan al procedimiento. Cualquier abogado sabe que un recurso de queja no interrumpe el avance del proceso. Estamos analizando los pasos legales a seguir", dijo a TN.