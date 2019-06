"Cuando se hacen denuncias de carácter penal, no se pueden sacar después. Es un Código de fondo. Si denunciás un delito de instancia pública, sea un caso de corrupción o un caso de homicidio, no podés mañana decir 'perdón, me equivoqué'. La denuncia queda y no se puede remover. Es una estrategia de política pública, de política criminal", aseveró la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.