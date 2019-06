A su vez, en conmemoración con el "Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico", el Banco Ciudad junto a la Fundación "No me olvides" celebraron un acto de homenaje a los ex combatientes de Malvinas de la institución en la casa matriz de la entidad financiera. Sonaron las estrofas del himno, hubo disertación de veteranos; Julio Aro, presidente de la fundación e impulsor de la causa por la identificación de los caídos en Darwin, brindó un discurso sentido frente a padres, madres y hermanos de algunos de los 113 soldados -de 122- que ya recuperaron su nombre gracias al Plan Proyecto Humanitario.