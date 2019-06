Por su parte, Cintia Suárez, periodista oriunda de Santiago del Estero (al igual que Antula) la definió: "Fue una provinciana inquieta del siglo XVIII y la conocí en Buenos Aires. Poco antes, me había propuesto escribir sobre una mujer de mi provincia, pero no sabía bien sobre quién. Y en la plaza había un busto de ella y me daba miedo, no sé por qué, y pregunté quién era. Su legado estaba silenciado".