"Yo no tenía dudas de que me amaba, pero le daba bronca haberse enganchado con una extranjera y no lo podía manejar. Me lo daba a entender de muchas maneras, pero nunca me golpeó", remarcó la joven venezolana tratando de excusar a su ex. Sin embargo, después comprendió que el daño psicológico fue tan devastador que tuvo que pedir ayuda profesional para superar la separación.