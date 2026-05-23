Alejandro Gaviria habló sin filtros sobre Gustavo Petro: “Todo era impacto político y no solucionar problemas”

Alejandro Gaviria critica el liderazgo de Gustavo Petro y señala una ruptura con las promesas de pluralidad en su gabinete - crédito Colprensa

Las diferencias entre Alejandro Gaviria y el presidente Gustavo Petro dejaron de ser un rumor político hace mucho tiempo. Sin embargo, en una reciente entrevista, el exministro volvió a hablar sin filtros sobre lo que significó su paso por el Gobierno y lanzó varias críticas al funcionamiento interno de la administración, al estilo de liderazgo del mandatario y a lo que considera una ruptura con las promesas iniciales de pluralidad dentro del gabinete.

Lejos de mostrarse conciliador, Gaviria aseguró que una de las mayores decepciones de su experiencia en el Ejecutivo fue descubrir que, según él, el proyecto político de Petro estaba más concentrado en el impacto comunicativo y electoral que en la construcción de políticas públicas sostenibles.

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El exministro Gaviria afirma que la gestión del Gobierno Petro prioriza el impacto comunicativo y electoral sobre las políticas públicas sostenibles - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las declaraciones fueron entregadas en entrevista con Pulzo, donde el exministro de Educación y de Salud recordó cómo vivió los meses en los que hizo parte del gabinete presidencial. Aunque aclaró que nunca tuvo conflictos personales con Petro, sí describió un ambiente interno marcado por la improvisación y la falta de orden en las discusiones del Gobierno. “En los consejos de ministros y demás, un poco caótico. Había una agenda, nunca se cumplía. Lluvia de ideas, opiniones aquí y allá”, afirmó Gaviria al hablar de las dinámicas dentro de la Casa de Nariño.

El académico, que inicialmente respaldó la candidatura presidencial de Petro en segunda vuelta y luego aceptó integrar el gabinete ministerial, terminó convirtiéndose en una de las voces más críticas de la administración. Su salida del Gobierno, ocurrida en los primeros meses del mandato, marcó además el distanciamiento de varios sectores moderados que habían acompañado la coalición política del presidente.

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Durante la entrevista, Gaviria insistió en que dentro del Ejecutivo existía una preocupación constante por la narrativa política y la percepción pública, incluso por encima de la solución real de los problemas estructurales del país.

“Yo vi que había un énfasis más en el impacto político que en las políticas públicas. Cómo ‘vamos a contar esto’. Y se instaló mucho esta idea de que todo es político”, sostuvo. Para el exministro, esa lógica terminó debilitando la capacidad de gestión del Gobierno y afectando la posibilidad de construir respuestas técnicas frente a asuntos complejos.

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Gaviria describe un ambiente caótico y de improvisación en las discusiones internas y los consejos de ministros del Gobierno Petro - crédito Alejandro Gaviria y Gustavo Petro/Colprensa

“Lo que necesitamos es que nos perciban bien, no en solucionar verdaderamente los problemas”, agregó durante la conversación. Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Gaviria habló directamente sobre el sentimiento que le dejó su paso por la administración de Petro. Allí pronunció una frase que rápidamente empezó a circular en redes sociales y en sectores políticos: “El presidente nos engañó”.

La afirmación estuvo relacionada con la expectativa que tenían algunos integrantes moderados del gabinete sobre la posibilidad de construir un Gobierno amplio y diverso ideológicamente. Gaviria recordó que figuras como José Antonio Ocampo y Cecilia López también llegaron al Ejecutivo bajo la idea de que existiría espacio para posiciones distintas dentro del proyecto político del presidente.

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Sin embargo, con el tiempo, aseguró haber concluido que el objetivo real era diferente. “Lo que quería era sacarnos rápidamente para decir: ‘mire que los liberales o quienes piensan distinto no están comprometidos con el cambio’”, manifestó.

El distanciamiento de Gaviria tras su salida del gabinete marcó la ruptura con sectores moderados que apoyaron la coalición presidencial - Colprensa

El exministro también habló sobre lo que ocurrió después de abandonar el Gobierno. Según contó, esa etapa resultó incluso más difícil que su permanencia dentro del gabinete, debido a las acusaciones y señalamientos que, según él, surgieron posteriormente desde sectores cercanos al petrismo. “Después de salir del Gobierno vino para mí la peor parte de trabajar con Gustavo Petro”, aseguró.

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Gaviria sostuvo que varias afirmaciones relacionadas con el manejo de recursos y decisiones administrativas fueron falsas y terminaron afectando su imagen pública. Aunque evitó profundizar en episodios específicos, dejó claro que sintió un cambio radical en el trato político después de apartarse del Ejecutivo.

Las declaraciones del exministro vuelven a poner sobre la mesa las tensiones internas que marcaron los primeros meses del Gobierno Petro. La salida de figuras consideradas moderadas o técnicas abrió desde entonces debates sobre la capacidad del Ejecutivo para mantener una coalición diversa y dialogar con sectores distintos al núcleo más cercano del presidente.

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