Cómo son los cruces en octavos de la Copa Colombia: Millonarios y Deportivo Cali ya están clasificados

Millonarios logró el cupo a los octavos de final en la Copa Colombia, pero ahora debe definir cuál será su camino en la siguiente ronda - crédito Millonarios FC

La Copa Colombia está cerca de cerrar su fase de grupos, que fue compuesta por los 20 equipos de la primera y segunda división que quedaron eliminados en el primer semestre, en sus respectivos campeonatos, y para no quedar sin actividad tan rápido, disputaron esta instancia.

Millonarios y Deportivo Cali fueron los primeros clasificados a los octavos de final, luego de asegurar su lugar en la cuarta jornada, mientras que Bucaramanga, Real Santander, Patriotas, Atlético FC e Independiente Yumbo se despidieron de toda posibilidad de avanzar en el certamen.

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En el caso de los azules y verdiblancos, ahora deben definir su lugar en sus respectivos grupos, pues eso les permitirá saber cuál será su rival en la siguiente fase, que ya fue establecido por la Dimayor por la posición de los otros clubes en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, durante el primer semestre de 2026.

Así van los cruces de octavos de final

Lo primero a tener en cuenta es que la Dimayor utilizó el mismo formato de 2025 para la disputa de la copa, que benefició más a los clasificados a los playoffs de la “A” y los cuadrangulares de la “B”, mientras que los eliminados utilizaron los duelos de la fase de grupos para mantener el ritmo de competencia.

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Para los octavos de final, Millonarios y Deportivo Cali conocerán su rival dependiendo de su lugar en el grupo, pues se sustituyó el sorteo de esas fases por cruces sembrados según su posición en los campeonatos de primera y segunda división, lo que permite a cada escuadra saber su rival con anticipación.

Los clubes que avanzaron a cuadrangulares de la Primera B y playoffs de la Liga BetPlay, se enfrentarán en la fase 1B de la Copa Colombia - crédito Dimayor

Si los azucareros terminan primero en el grupo A, se verá en octavos con el ganador de la llave entre nada menos que Atlético Nacional y Tigres, que son la serie A de la fase 1B; pero si el Verdiblanco se ubica segundo, enfrentará al vencedor entre Once Caldas y el Envigado, que es el partido G.

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En el caso de Millonarios, si es líder en el grupo B, jugará con Junior o el Barranquilla FC, que es la llave D, mientras que, en el escenario de ser escolta de Llaneros o Boyacá Chicó, el rival será Deportes Tolima o el Quindío, que es la serie B en esos playoffs de la Copa Colombia.

Así quedaron establecidos los cruces para los octavos de final en la Copa Colombia 2026 - crédito Dimayor

De esta manera, las emociones para estos dos clubes, al igual que el resto de conjuntos con opción en la fase de grupos, continuarán en la quinta y última jornada, pues el resultado les hará saber qué camino le conviene más para llegar al título, que también da cupo a la Copa Sudamericana 2027.

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Un empate que no cayó bien

Millonarios dejó escapar un triunfo ante Boyacá Chicó: ganaba 2-1, jugó con el regreso de Falcao García y terminó 2-2 por un cabezazo de Sebastián Salazar en la última jugada, a los 94 minutos, en el estadio El Campín.

El partido se abrió de inmediato: Jorge Cabezas Hurtado anotó al minuto 1 luego de un pase de Steven Vega y una definición cruzada ante Brandon Zapata. Con la ventaja, Millonarios tomó el control del balón y buscó ampliar la diferencia.

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La reacción de Chicó apareció al minuto 24. Delio Ramírez ganó la espalda de Carlos Sarabia, envió un centro y Jairo Molina firmó el 1-1, otra vez contra Millonarios. Antes del descanso, los locales generaron opciones claras, pero Falcao García y Cabezas Hurtado fallaron en la definición.

Boyacá Chicó le empató a Millonarios por 2-2 en el último minuto, en la cuarta fecha de la Copa Colombia - crédito Millonarios FC

En el complemento, Millonarios volvió a imponer condiciones y tuvo ocasiones con Falcao y Julián Ángulo, hasta que al 57 llegó el 2-1: el “Tigre” condujo en mitad de campo, asistió a Cabezas Hurtado y este habilitó a Dewar Victoria, que definió cruzado.

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A los 75, el técnico Fabián Bustos envió a la cancha a Leonardo Castro y Rodrigo Contreras, y el 9 salió reemplazado entre aplausos. Millonarios intentó aprovechar la superioridad numérica, pero terminó cediendo el empate en la última jugada.

El empate llegó pese a que el rival terminó con 10 hombres sobre el final. En esa acción decisiva, Salazar marcó de cabeza tras la pasividad de Guillermo De Amores, y la hinchada apuntó contra el arquero por su ineficacia.

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