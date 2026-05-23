El enojo de Gasly tras una mala clasificación en la F1: el pedido a Alpine y la estadística que pierde con Colapinto

El piloto de Alpine dejó sus sensaciones con la prensa oficial de la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 exhibió las dos caras de la moneda en el box de Alpine porque Franco Colapinto iniciará la carrera en el 10° lugar, mientras que Pierre Gasly se quedó afuera en Q2 por segunda vez en la temporada y, al igual que en Australia, largará desde la 14° ubicación.

El piloto emitió un crudo análisis de su rendimiento en el asfalto canadiense y expresó su enojo ante la falta de respuestas en charla con los canales oficiales de la F1: “Extremadamente lento de mi lado. Claramente tenemos mucho trabajo para hacer. Hasta el momento, son dos fines de semana que pasa exactamente lo mismo”. Frente a la consulta sobre si sabía cuáles eran las razones, contestó con una palabra: “No”.

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La frustración del francés se resume en una estadística favorable a su compañero de equipo porque Franco Colapinto fue más rápido en las últimas ocho tandas de clasificación que compitieron en pista. La última vez que se impuso Gasly fue en la SQ1 para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami. Desde ese momento, el argentino lo mantuvo a raya con parciales hasta casi cuatro décimas más veloz.

Según consta en la telemetría oficial de la Fórmula 1, Colapinto lo superó en la SQ2 y SQ3 de Miami. Al día siguiente, se impuso en la Q1, Q2 y Q3 del trazado de Florida. Ya en Canadá, Pierre Gasly se quedó afuera en la SQ1 y compitió hasta la Q2, siempre siendo superado por el pilarense de 22 años.

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*El resumen de la clasificación en Canadá

En este sentido, el ex hombre de Red Bull le mandó un mensaje a Alpine con vistas a la carrera de este domingo, que iniciará a las 17 (hora argentina) en el circuito Gilles Villeneuve: “Necesito que el equipo me ayude. Estoy sintiendo que algo no funciona. Necesito que el equipo me ayude con eso”.

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Más adelante, el conductor de 30 años se mostró disconforme con su actuación en declaraciones vertidas por los canales oficiales del team: “Una vez más, no es el resultado final que esperábamos, ya que salimos de la Q2 en la P14. Al igual que en Miami, ahora mismo no me siento cómodo en el coche y debemos seguir trabajando juntos como equipo para entender a qué se debe”.

“Hemos decidido introducir algunos cambios en el coche de cara a la carrera Sprint para probar algunas ideas e intentar averiguar por qué nos falta ritmo. Nuestras expectativas como equipo son mucho más altas y sabemos que el paquete tiene cierto ritmo, ya que Franco (Colapinto) logró otro buen resultado al clasificarse para la Q3″, señaló en referencia al trabajo del ex hombre de Williams.

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Por último, se refirió al pronóstico meteorológico, que posee un alto porcentaje de precipitaciones durante la carrera: “Mañana estaremos pendientes del cielo, ya que la previsión es de lluvia. Sé que será un gran reto para todos los que estamos al volante. Si llueve, podría convertirse en una tarde interesante y ya veremos dónde nos deja eso al final de la carrera”.

*La otra cara de la moneda: la felicidad de Colapinto tras una muy buena qualy

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Franco Colapinto largará desde la 10° ubicación y compartirá la quinta fila con Arvin Lindblad (Racing Bulls), mientras que Gasly lo hará desde el 14° lugar y tendrá a Gabriel Bortoleto (Audi) a su lado.

El director de Alpine, Steve Nielsen, explicó cuál fue el problema que complicó las aspiraciones del europeo en la qualy: “Lamentablemente, sufrió daños en el fondo plano en la Q1 por golpear una marmota en la pista, lo que afectó el manejo de su auto en la Q2”. Es muy común ver a este animal en el lugar porque habita en las zonas aledañas al circuito y, de hecho, Alex Albon protagonizó un brutal accidente con este roedor en el fin de semana.

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“Con Pierre, probamos algunos ajustes en la configuración y cambiamos algunos componentes aerodinámicos para intentar que se sintiera más cómodo con el auto. Aunque hay una leve mejora, está claro que todavía no se siente a gusto con el paquete actual y debemos seguir investigando para entender por qué, ya que no es habitual verlo tan lejos de donde esperamos que esté”, manifestó Nielsen.

La grilla de salida del GP de Canadá en la Fórmula 1 (Crédito: @F1)

También le dejó sus elogios a Franco Colapinto: “Volvió a hacer un gran trabajo al llegar a la Q3 y ahora tiene una posición competitiva en la parrilla para mañana. Su ritmo en la carrera Sprint fue sólido y, si hubiéramos tenido un día más fluido ayer con un mejor resultado en la clasificación Sprint, estamos seguros de que habría estado en la lucha por los puntos en la Sprint".

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A continuación, se refirió a la cuestión meteorológica: “Mañana, el tema será el clima, ya que esperamos fuertes lluvias aquí en Montreal. Creemos que las condiciones serán exigentes, así que se tratará de aprovechar al máximo nuestra preparación y hacer lo mejor posible ante cualquier situación. Estamos bien posicionados y el objetivo es sumar puntos con ambos autos”.

En este sentido, Flavio Briatore, asesor de la escudería, se ilusionó con meter a sus dos pilotos en zona de puntos en Montreal: “Otro top ten para Alpine. El equipo trabajará duro de la noche a la mañana para asegurarse de que estamos en una posición de anotar puntos tanto con Franco Colapinto como Pierre Gasly. Con lluvia en el horizonte, cualquier cosa puede pasar en la carrera de mañana”.

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