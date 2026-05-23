“Soy inocente”: exsubcomandante policial niega vínculos con crimen de agentes de la Dipampco en Corinto, Honduras

Euceda Barahona afirmó sentirse preocupado por su seguridad y la de su familia tras la difusión de imágenes. (Cortesía: Policía Nacional de Honduras)

En medio de las investigaciones por la muerte de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) en la comunidad de Corinto, Omoa, Cortés, el exsubcomandante policial Edwin Euceda Barahona compareció públicamente ante instalaciones de la Policía Nacional para rechazar cualquier vínculo con la estructura criminal señalada por el ataque.

El ciudadano originario de Tocoa, Colón, aseguró que conoció sobre su supuesta relación con el caso a través de imágenes difundidas en medios de comunicación y manifestó preocupación por su seguridad personal y la de su familia.

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“Soy una persona totalmente inocente. No tengo conocimiento quiénes son las personas que participaron en esa actividad”, declaró Euceda Barahona durante comparecencias brindadas a medios de comunicación.

El exfuncionario policial sostuvo que durante más de dos décadas trabajó al servicio del Estado hondureño y lamentó profundamente la muerte de los agentes policiales asesinados durante el operativo en Corinto.

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“Quiero unirme al luto de las familias de estos ciudadanos de la Policía Nacional que perdieron su vida en el cumplimiento de su deber”, expresó.

La comparecencia pública del exsubcomandante ocurre mientras las autoridades hondureñas continúan ampliando las líneas de investigación relacionadas con el caso, considerado uno de los ataques más violentos registrados recientemente contra miembros de la Policía Nacional.

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Edwin Euceda Barahona compareció públicamente para rechazar vínculos con el asesinato de agentes de la Dipampco. El exsubcomandante policial aseguró que conoció los señalamientos a través de medios de comunicación. (Foto: Cortesía)

Euceda Barahona explicó que decidió presentarse voluntariamente ante las autoridades para aclarar su situación y deslindarse públicamente de cualquier señalamiento relacionado con la estructura criminal bajo investigación.

“No tengo nada que ver, ni directa ni indirectamente, porque no he visitado ese lugar ni he tenido comunicación con las personas que supuestamente cometieron esos actos delictivos”, manifestó.

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Asimismo, insistió en que jamás ha mantenido vínculos con organizaciones criminales y pidió que las investigaciones se desarrollen de forma objetiva y transparente para evitar acusaciones injustas.

Durante sus declaraciones, el exsubcomandante policial también cuestionó las imágenes y fotogramas divulgados públicamente por autoridades y medios de comunicación, señalando aparentes inconsistencias en las identificaciones presentadas.

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“Veo a la misma persona con nombres y apellidos diferentes, y también personas distintas con un mismo nombre”, afirmó ante los periodistas.

Euceda Barahona aseguró además que la exposición pública de su imagen lo coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo, especialmente debido a la gravedad del caso que investiga la Policía Nacional.

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“Realmente siento temor… Dios me proteja, espero no ser una estadística más por una situación en la que no tengo que ver”, expresó.

El exfuncionario también destacó que su familia ha estado históricamente ligada a actividades religiosas, deportivas y comunitarias en el departamento de Colón, rechazando cualquier señalamiento que pretenda relacionarlo con estructuras delictivas.

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Los cuerpos de los agentes fueron encontrados en una zona secundaria del municipio de Omoa. (FOTO: X)

Mientras tanto, las investigaciones sobre el operativo ejecutado en Corinto continúan revelando nuevas irregularidades dentro de la planificación policial.

La Policía Nacional confirmó en las últimas horas la suspensión de la cúpula de la Dipampco luego de detectar anomalías relacionadas con el desarrollo de la misión que terminó con la muerte de los cinco agentes.

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El portavoz policial, Wilmer Mayes Ríos, explicó que la operación no contaba con autorización formal dentro de la cadena de mando y que originalmente estaba vinculada a labores de vigilancia relacionadas con delitos de droga en el departamento de Colón.

“Esta acción no iba encaminada a ejecutar esta operación en Corinto sino en otro sector del país”, declaró el funcionario policial.

Las declaraciones de Mayes Ríos han incrementado los cuestionamientos sobre cómo se desarrolló la operación y quiénes autorizaron el desplazamiento del equipo hacia el municipio de Omoa.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la Secretaría de Seguridad, los agentes fueron superados por integrantes de una estructura criminal, posteriormente privados de libertad y asesinados.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en una zona secundaria que conduce hacia Tegucigalpita, en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Las autoridades identificaron a las víctimas como el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez.