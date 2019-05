"El gobierno no se comprometió a nada. Hubiese sido lo mismo concurrir o no al diálogo. Desde diciembre de 2015 la CATT analiza con el Ejecutivo, apenas asumido, la injusta aplicación del impuesto sobre feriados, viáticos y horas extras. Pero luego de casi cuatro años no hay mínimas soluciones", señalaron los voceros gremiales.