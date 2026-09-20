Un puma fue visto en el centro de Bolívar: cámaras de seguridad lo grabaron al salir de una escuela

Se viralizó en las redes un video del puma caminando por las calles de Bólivar

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Un puma fue avistado en pleno centro urbano de Bolívar, provincia de Buenos Aires, durante la madrugada de este domingo, lo que generó una alerta inmediata de las autoridades locales. Las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal captaron al animal a las 01:03, cuando abandonó las instalaciones de la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 1, ubicada sobre la avenida Centenario, y se desplazó en dirección a la avenida Venezuela.

El registro de las cámaras permitió seguir el recorrido del felino con cierto detalle. Desde el Domo del Estadio Municipal, los operadores del sistema de monitoreo pudieron observar sus movimientos hasta la altura del numeral 650 de la avenida Venezuela, donde el animal cruzó hacia la vereda opuesta y volvió a atravesar la arteria. Fue allí, a la altura del 700, donde se perdió de vista.

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Las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal registraron al puma cuando salía de la Escuela de Educación Técnica N° 1 sobre la avenida Centenario.

Ante la situación, la Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil activó un operativo de búsqueda en coordinación con la Policía local. En paralelo, se estableció comunicación con el Bioparque Municipal La Máxima de Olavarría, cuyo personal especializado quedaría a cargo del procedimiento de rescate una vez que el animal sea localizado.

Las autoridades emitieron un comunicado en el que instaron a la comunidad a mantener la calma y a guardar una distancia segura si se encuentran al animal. “Ante un eventual avistamiento, se solicita a la comunidad no acercarse, no asustar ni intentar capturar al animal”, indicó un comunicado del Municipio de Bolívar, replicado por medios locales como Diario La Mañana y FM10 Bolívar.

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La Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil de Bolívar coordinó un operativo de búsqueda con la Policía local por el puma suelto.

El organismo también señaló que intentar acercarse para tomar fotografías o videos puede representar un riesgo tanto para las personas como para el propio animal. Para reportar si se lo ha visto, los vecinos pueden comunicarse con la Policía al 101 o con la Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil al 2314-48-2404.

El Municipio de Bolívar pidió no acercarse, no asustar ni intentar capturar al puma y recomendó reportar avistamientos al 101 o al 2314-48-2404.

Hallaron sin vida al puma que deambulaba por distintos sectores de Luján de Cuyo tras dos semanas de búsqueda

El jueves pasado, la muerte del puma juvenil que había sido observado en diferentes sectores de Luján de Cuyo durante los días anteriores fue confirmada por el Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza. Tras dos semanas de búsqueda en la que participaron tanto la Policía Rural de la provincia como el personal de fauna, el cadáver del felino se encontró dentro del canal Cacique Guaymallén, precisamente en la zona de Mayor Drummond.

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Los primeros avisos sobre el animal surgieron en Blanco Encalada y, desde ese punto, se desplazó hacia las inmediaciones del dique Cipolletti y otros lugares del mismo departamento. Como su comportamiento ante los humanos era evasivo y no existía evidencia de que hubiera pertenecido al cautiverio, las autoridades determinaron que se trataba de un puma silvestre en dispersión, la etapa natural en la que los ejemplares jóvenes se alejan de su núcleo y exploran áreas nuevas.

En Luján de Cuyo, Mendoza, hallaron sin vida al puma juvenil que había deambulado por distintos sectores durante varios días. (Departamento de Fauna Silvestre de Mendoza)

Una persona avisó el viernes anterior al descubrimiento sobre la presencia de un cuerpo en el cauce del canal Cacique Guaymallén y eso generó alarma. No obstante, el estado del canal y la acción de la corriente, que arrastra los objetos caídos al agua, impidieron tanto el rescate como la identificación del cuerpo en ese momento. Después de esto, durante los días subsiguientes, el Departamento de Fauna Silvestre —que forma parte de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque perteneciente al Ministerio de Energía y Ambiente— realizó tareas de rastreo a lo largo del cauce hasta localizar al animal.

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La mañana de este jueves, dentro del mismo departamento de Luján de Cuyo, y en la zona de Mayor Drummond, personal de la Policía Rural halló el cuerpo y lo retiró del canal; posteriormente, junto a integrantes de Fauna, llevaron al felino al Ecoparque Mendoza para proceder con los estudios forenses.

Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque, resaltó: “Personal de Policía Rural realizó el retiro del animal y en conjunto con Fauna se trasladó al Ecoparque Mendoza para realizar los estudios correspondientes, con el objetivo de evaluar el cuerpo y obtener información sobre las circunstancias de su muerte”, de acuerdo a lo difundido por la prensa del Gobierno de Mendoza.

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