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Las lágrimas de Sergio Lapegüe y su esposa por el nacimiento de su primera nieta: “La extensión más maravillosa de la vida”

El conductor compartió un video a pura emoción junto a su mujer, Bochi, tras la llegada de Delfina, hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé. El video

Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo por primera vez tras el nacimiento de Delfina Bartolomé Lapegüe en el Sanatorio Otamendi (Video: Instagram)

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Sergio Lapegüe se convirtió en abuelo por primera vez este sábado 19 de septiembre, tras el nacimiento de Delfina Bartolomé Lapegüe, la primera hija de Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé. La beba llegó a las 8:28 de la mañana en el Sanatorio Otamendi, y el conductor de Lape Club Social (América TV) compartió con su esposa, Silvia “Bochi” Todaro, un video cargado de emoción en el que ambos celebraron la noticia que esperaban desde hacía meses.

Las imágenes mostraron a la pareja abrazada y entre lágrimas en el living de su casa. “¡Nació! ¡Tenemos nieta! ¡Habemus Delfi! ¡Bendiciones!”, exclamó Todaro frente a la cámara, mientras el periodista intentaba contener el llanto junto a ella. Minutos antes de recibir la noticia, la propia esposa del conductor había grabado otro video en el que bromeaba sobre la espera: “Ahí viene, viene en busca de novedades”, decía mientras esperaban el aviso desde la clínica.

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Silvia Bochi Todaro y Sergio Lapegüe celebraron con emoción la llegada de su nieta y dijeron que lloraron de felicidad
Silvia Bochi Todaro y Sergio Lapegüe celebraron con emoción la llegada de su nieta y dijeron que lloraron de felicidad

Ya en las redes sociales, el periodista profundizó sobre lo que significó para él este momento. “Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente. Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram. Y agregó una frase que resumió el estado emocional de toda la familia: “Lloramos de felicidad. Bienvenida a la familia, Delfina Bartolomé Lapegüe. Bendiciones, gracias, gracias, gracias”.

El mensaje también incluyó el agradecimiento a los flamantes padres y una mención al otro hijo del periodista. “Gracias, gracias, gracias Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé por hacernos tan felices. Con Bochi y el tío Fran Lapegüe los amamos”, cerró el posteo.

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Sergio Lapegüe compartió en Instagram que el nacimiento de Delfina Bartolomé Lapegüe fue el momento más feliz de su vida
Sergio Lapegüe compartió en Instagram que el nacimiento de Delfina Bartolomé Lapegüe fue el momento más feliz de su vida

La emoción del abuelo primerizo tuvo, además, un costado de humor. Bochi compartió en sus redes una fotografía de su esposo recostado en el piso de la clínica, visiblemente atravesado por la noticia. “Sergio Lapegüe desplomado al momento de enterarse que nació Delfi”, escribió con tono distendido, en una imagen que circuló entre los seguidores de la familia.

Del otro lado, en el Sanatorio Otamendi, Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé compartieron las primeras imágenes de su hija apenas minutos después del parto. La actriz, de 33 años, publicó una postal desde la camilla, con la recién nacida sobre el pecho. “Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto. Te amamos con nuestra vida entera”, escribió junto a la fotografía, que también compartió Bartolomé desde su perfil.

Bochi Todaro mostró el costado de humor de la familia al publicar una imagen de Sergio Lapegüe desplomado en la clínica
Bochi Todaro mostró el costado de humor de la familia al publicar una imagen de Sergio Lapegüe desplomado en la clínica

Lapegüe volvió a manifestar su alegría en esa misma publicación, con un comentario que resumió el clima familiar de esa jornada. “La felicidad que tengo, no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias, bendiciones”, escribió el periodista, en una reacción que sus seguidores también replicaron con mensajes de felicitaciones.

El nacimiento se dio luego de una espera que se extendió más allá de la fecha estimada. Según había adelantado la propia Mica en julio, el parto estaba previsto para el 12 de septiembre, aunque finalmente Delfina nació una semana después. El embarazo había sido anunciado en marzo, cuando la actriz compartió la primera ecografía junto al audio del latido, y la revelación de sexo llegó pocos días más tarde.

El nacimiento de Delfina ocurrió una semana después de la fecha prevista, luego de un embarazo anunciado por Mica Lapegüe en marzo
El nacimiento de Delfina ocurrió una semana después de la fecha prevista, luego de un embarazo anunciado por Mica Lapegüe en marzo

Ya en el Otamendi, el periodista y su esposa brindaron detalles del parto durante una participación en Secretos Verdaderos (América TV), el programa conducido por Luis Ventura. Según relató Todaro, la pareja había pedido que no le avisaran el inicio del trabajo de parto para intentar manejar mejor los nervios de la espera. “Nos mandaron un video para contarnos que Mica estaba recibiendo el goteo para inducir el parto y que como no dilataba, el médico había decidido ir a cesárea”, relató la flamante abuela.

En esa misma entrevista, Lapegüe reveló los primeros datos de su nieta: Delfina pesó 3,360 kilos y midió 49 centímetros, la misma longitud que tuvo Mica al nacer, según remarcó Bochi con sorpresa. La abuela agregó, además, un dato sobre el estado de salud de la nueva mamá tras la cesárea. “Tomi la está ayudando en todo”, contó, en referencia al acompañamiento de Bartolomé durante las primeras horas de recuperación.

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