Ámbar de Benedictis y Nacho Viale visitaron a Mirtha Legrand este domingo durante su internación

Ámbar de Benedictis visitó a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei durante su segunda internación de septiembre por un cuadro de neumonía (Video: Infama/ América TV)

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Ámbar de Benedictis, bisnieta de Mirtha Legrand, visitó este domingo a la conductora en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada por segunda vez en lo que va de septiembre a raíz de un cuadro de neumonía. Un video difundido en el programa Infama (América TV) mostró el ingreso de la joven por la entrada principal del establecimiento, ubicado sobre la calle San Martín de Tours, en un movimiento familiar que se sumó a las visitas de otros parientes durante los últimos días.

El cronista Oliver Quiroz, apostado en las inmediaciones del sanatorio, relató en vivo los detalles del encuentro. “Está siendo acompañada por su bisnieta, Ámbar, que ingresó alrededor de una hora, y también me acaban de comentar que quien se vio adentro fue a Nacho Viale”, explicó el periodista, quien remarcó que el equipo de prensa permanecía atento tanto a la puerta principal como a los accesos laterales del edificio, entre ellos la guardia y el estacionamiento por donde había ingresado Juana Viale el viernes anterior.

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Según detalló el ciclo, la llegada de Ámbar se dio en un contexto de mayor actividad social para la conductora, que a los 99 años continúa recibiendo visitas de familiares y amigos cercanos. “Ella ya está más activa, le gusta recibir visitas. Ese es el cariño de la familia”, señalaron en el estudio.

Un video emitido por Infama mostró el ingreso de la joven por la puerta principal del centro médico

La segunda internación del mes se produjo el viernes 18 de septiembre, luego de que Legrand comenzara a sentir dificultades respiratorias durante el mediodía. Según se reconstruyó en el programa, la conductora empezó a sentirse mal, con episodios de ahogo, y fue ella misma quien se comunicó con su médico para pedir que la internaran. La confirmación pública de su regreso al sanatorio llegó recién en horas de la tarde.

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El parte médico oficial, firmado por el director del Mater Dei, Enrique Echagüe, precisó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y que permanecería internada para la realización de estudios, tratamiento y controles. La familia agradeció, a través del mismo comunicado, “la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”.

El ingreso al sanatorio generó además una confusión inicial sobre la grabación de los programas de la familia. En el ciclo conducido por Marcela Tauro revelaron que, en cuanto a las grabaciones de los programas La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana (Eltrece), se estableció que Viale grababa primero su propio programa durante la mañana y que, tras conocer la novedad sobre la salud de Mirtha pasado el mediodía, decidió también hacerse cargo de la conducción del programa de su abuela.

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Las autoridades del Sanatorio dieron a conocer el diagónstico de la conductora

Durante la transmisión de este domingo, se conoció además una novedad sobre la evolución clínica de la conductora. “Me está llegando información que pasó de terapia a una habitación común”, informó la propia Tauro en el estudio, un dato que se sumó al panorama de mejoría que había circulado en las horas previas a través de distintos allegados a la familia.

Esta segunda internación llegó apenas cinco días después de que Legrand recibiera el alta médica, el domingo 13 de septiembre, tras permanecer casi una semana hospitalizada por un cuadro de bronquitis derivado de una gripe. En aquella oportunidad, la conductora había regresado a su domicilio de la avenida del Libertador con la intención de continuar su recuperación en compañía de su familia, antes de retomar sus actividades habituales frente a las cámaras.

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La recaída respiratoria reactivó la preocupación en el entorno de la diva de los almuerzos, que a lo largo del año atravesó distintos episodios vinculados a cuadros bronquiales, entre ellos uno registrado en abril que había requerido varias semanas de reposo, según había detallado en su momento su hija, Marcela Tinayre. Con la evolución reciente hacia una habitación común, la familia y el equipo médico del Mater Dei continúan de cerca el proceso de recuperación de Legrand, mientras se aguarda un nuevo parte oficial que confirme los próximos pasos de su tratamiento.