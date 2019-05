Entre lágrimas, Graciela Alfano le pidió perdón a Aníbal Pachano por su pelea hace 10 años: la reacción del coreógrafo

La nueva panelista del ciclo de Ángel de Brito se arrepintió de sus escándalos que vivió en 2011 con su ex colega . "Si no te llamé es porque no lo sentía", fueron unas de las palabras de la exvedette durante el programa