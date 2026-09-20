Boda en Guatemala termina en luto: el viaje en motocicleta, un choque múltiple en la ruta a Masagua y el mensaje “Amor, nosotros el domingo”

Daniel Grande y su novia Angélica García fallecieron luego de un accidente múltiple en Guatemala. Hoy sería su boda. (Facebook)

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Lo que debía ser un día de alegría, amor y celebración terminó convertido en una tragedia y profundo dolor para dos familias.

Angélica y Daniel soñaban con casarse y comenzar juntos una nueva etapa de sus vidas. La boda sería hoy domingo 20 de septiembre.

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Todo estaba listo, sólo hacían falta algunos detalles, así que el sábado la pareja se tomó de la mano y salieron juntos en su motocicleta a realizar las últimas compras. Jamás imaginaron que sería el último viaje de su vida.

A eso de las 13 horas, se registró un accidente múltiple en el kilómetro 63 de la ruta que conduce al municipio de Masagua, en el departamento de Escuintla, en Guatemala.

El percance involucró a seis vehículos: tres motocicletas, dos automóviles livianos y un camión cisterna que transportaba combustible, informaron los Bomberos Voluntarios.

Los heridos del choque en Escuintla ingresaron con lesiones graves a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla. (Bomberos Voluntarios)

Uno de los novios murió en el instante

Tres personas fallecieron en el accidente. Uno de ellos fue identificado posteriormente como Daniel Enrique Grande Bran, de 25 años, originario de Masagua y viajaba en su motocicleta junto con su acompañante.

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En tanto, Angélica, su novia, fue estabilizada por Técnicos en Emergencias Médicas de Bomberos Voluntarios y trasladada hacia el Hospital Nacional de Escuintla.

Daniel Enrique Grande Bran, de 25 años y originario de Masagua, murió en el instante tras el choque en el kilómetro 63. (Facebook)

Este domingo, el día que sería su boda, médicos de la Emergencia del centro asistencial informaron que una de las víctimas del accidente múltiple, había fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

Se trata de Angélica García, la novia de Daniel.

El último mensaje

Horas antes a la tragedia, Daniel había usado sus redes sociales para manifestar la emoción por su boda.

El viernes, publicó el video de una pareja que regresa de la iglesia. Ella aún vestida de blanco y él con su traje marrón. Con una sonrisa el joven le dice a su esposa: “Se logró”.

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La publicación de Daniel iba acompañada del mensaje: “Amor, nosotros el domingo”, ella respondió: “Primero Dios, amor”.

Horas antes de la tragedia, Daniel publicó en redes sociales un mensaje sobre su boda del domingo con Angélica García. (Facebook)

Ese mismo viernes, pero en horas de la mañana, el joven enamorado le escribió: “Ni en mil vidas más vas a entender lo mucho que me enamoré de ti. Te amo muchísimo”.

Ahora, el dolor y la tragedia enlutaron a dos familias que ya no verán a su hijos caminar hacia el altar. En su lugar, sus cuerpos serán velados.

“Uno a veces quisiera anticiparse y ver lo que pudiera pasarle para evitarlo. Lamentablemente nunca se pudo... nuestra vida es como la niebla: estamos de paso en esta vida. Aún así duele asimilar circunstancias cómo estás. Duele tu partida primo y la de tu prometida, tantos sueños que solo se quedan en palabras”, escribió en sus redes sociales María José Roque, familiar de Daniel.

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Una familiar de Daniel expresó en redes sociales el dolor por la muerte del joven y de su prometida antes de llegar al altar. (Facebook)

Otras víctimas

Luego del accidente, se confirmaron los nombre de otras víctimas del suceso.

Entre los heridos se encuentra Keylin Moran, de 23 años, pasajera de una camionetilla blanca. Ella quedó atrapada entre los hierros retorcidos y fue rescatada con equipo hidráulico por los bomberos.

Mientras que el piloto del camión cisterna, Edwin Saúl Mejía, sufrió golpes y fue atendido por socorristas.

El derrame de hidrocarburo del camión cisterna obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos de la ruta para prevenir incendios y otras contingencias. (Bomberos Voluntarios)

La situación se tornó crítica debido al derrame de combustible, lo que representaba un riesgo extremo de incendio y explosión.

Sin embargo, los Bomberos Voluntarios de Escuintla y los Bomberos Municipales de Masagua trabajaron en conjunto utilizando espuma y equipo especial para neutralizar el peligro.

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