Panamá

Policía panameña incauta más de una tonelada de presunta droga en el sector oeste del país

La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes

Unidades policiales ubicaron y aseguraron la sustancia, que fue puesta a disposición de las autoridades competentes. (PN)
Unidades policiales ubicaron y aseguraron la sustancia, que fue puesta a disposición de las autoridades competentes. (PN)
Guardar

Unidades de la Policía Nacional incautaron 1.380 kilos de presunta droga durante una diligencia desarrollada en un centro logístico del distrito de Arraiján, en Panamá Oeste.

El operativo se concretó luego de labores de inteligencia y seguimiento. La sustancia quedó bajo custodia de las autoridades, que continuarán con las investigaciones y las diligencias correspondientes.

PUBLICIDAD

La actuación en Arraiján fue uno de los procedimientos vinculados con las investigaciones por delitos relacionados con drogas desarrolladas en la provincia. Las autoridades no precisaron en el material disponible si hubo personas aprehendidas por ese decomiso.

En tanto, el decomiso de 5.529 paquetes con presunta sustancia ilícita y la captura de dos ciudadanos colombianos marcaron una operación ejecutada en aguas del sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada cuando las autoridades interceptaron una embarcación que navegaba con dos tripulantes y varios bultos, en medio de labores de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito.

PUBLICIDAD

Un colombiano de 52 años quedó bajo detención provisional por su presunta vinculación con el cultivo de plantas destinadas a producir droga ilícita y la posesión ilícita de armas de fuego. (PN)
Un colombiano de 52 años quedó bajo detención provisional por su presunta vinculación con el cultivo de plantas destinadas a producir droga ilícita y la posesión ilícita de armas de fuego. (PN)

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí y el Servicio Nacional Aeronaval participaron en la diligencia que permitió asegurar los paquetes y detener a los dos ocupantes de la nave.

Las autoridades ubicaron la embarcación al sur de Punta Burica, una zona marítima situada frente al distrito de Barú.

Tras la revisión, los agentes encontraron los bultos con la presunta sustancia ilícita y trasladaron el caso a las instancias competentes.

La intervención formó parte de las acciones de vigilancia desplegadas contra las rutas usadas para el traslado de droga por mar.

La investigación deberá determinar el origen de la sustancia, el destino de la embarcación y la posible participación de otras personas.

Decomiso de armas por parte de la Policía Nacional. (PN)
Decomiso de armas por parte de la Policía Nacional. (PN)

Mientras, un colombiano de 52 años quedó bajo detención provisional en Panamá Oeste por su presunta vinculación con el cultivo de plantas destinadas a producir droga ilícita y la posesión ilícita de armas de fuego.

La medida se resolvió durante una audiencia de solicitudes múltiples. La Fiscalía pidió la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de una medida cautelar.

El Juzgado de Garantías admitió las peticiones tras considerar los riesgos procesales expuestos por el Ministerio Público. Entre ellos figuraron el peligro de fuga y el riesgo para la comunidad por la naturaleza de los hechos investigados.

El caso surgió a partir de un allanamiento realizado por la Sección de Atención Primaria de Arraiján, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante esa diligencia, las autoridades encontraron 30 plantones de presunta sustancia ilícita en la residencia del imputado. También ubicaron una escopeta, 10 municiones calibre 12 y 34 municiones compatibles con armas calibre 9 mm.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía de Adolescentes de Chiriquí obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años, imputado por su presunta relación con los delitos de comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

La decisión se tomó en una audiencia de control de garantías ante un Juzgado Penal de Adolescentes. La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre la comisión del hecho y la posible participación del joven.

El tribunal legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la medida cautelar por el término establecido en la ley. El expediente está relacionado con diligencias en el distrito de Bugaba.

Según el material presentado por las autoridades, durante el procedimiento judicial se ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder de la persona investigada. No se detalló la cantidad de droga ni el monto de efectivo asegurado.

Temas Relacionados

PanamáPolicíaNacionalCapturaDrogaInvestigacionesDiligenciasToneladaPresuntaSustanciaCustodia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá deportó a 44 colombianos y 23 ecuatorianos

Entre los motivos señalados por Migración figuran préstamos ejercidos sin autorización y casos vinculados con delitos graves.

Panamá deportó a 44 colombianos y 23 ecuatorianos

Un ataque en una cancha de Colón termina con una condena de 40 años de cárcel

El fallo corresponde a la muerte de una persona y las heridas causadas a otras dos. En Herrera, tres implicados recibieron penas por el asesinato de una comerciante.

Un ataque en una cancha de Colón termina con una condena de 40 años de cárcel

Panamá liberará moscas estériles para frenar la mosca del Mediterráneo

La prueba comenzará el 16 de octubre en Potrerillos Arriba. Esta plaga daña los frutos desde el interior y puede limitar su comercialización.

Panamá liberará moscas estériles para frenar la mosca del Mediterráneo

El calentamiento del mar en Panamá enciende alertas por los corales y la pesca

Investigadores detectaron agua cálida persistente en el Pacífico y diferencias en la disponibilidad de oxígeno entre sectores de Bocas del Toro.

El calentamiento del mar en Panamá enciende alertas por los corales y la pesca

Aeropuerto de Tocumen en Panamá eleva a 23 millones su proyección de pasajeros para 2026

La terminal llegará al límite de su capacidad en 2027 y prevé operar por encima de ella en 2028, antes de que estén listas las nuevas puertas de embarque.

Aeropuerto de Tocumen en Panamá eleva a 23 millones su proyección de pasajeros para 2026

TECNO

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

Crea tus propias Guerreras K-Pop: guía paso a paso para hacer recortables

Cómo usar la nueva IA de Fotos en iOS 27: limpiar, extender y reencuadrar paso a paso

Ponerle rostro y nombre a tu asistente: la estrategia de Muse para que la IA se sienta como un “compañero”

Cuál es la velocidad de internet ideal para ver Las Guerreras K-pop en Netflix en HD

ENTRETENIMIENTO

Dakota Johnson habló de su nueva etapa tras la ruptura con Chris Martin y de su deseo de ser madre

Dakota Johnson habló de su nueva etapa tras la ruptura con Chris Martin y de su deseo de ser madre

Bryce Dallas Howard habla por primera vez sobre su experiencia con la perimenopausia

Domhnall Gleeson recordó “Cuestión de tiempo” y reveló qué haría si pudiera volver al pasado

Nicolas Cage luce irreconocible con su nuevo estilo durante un evento en Los Ángeles

Gene Simmons sobre su decisión de llamar a Bob Dylan: “Si te atreves, tienes una oportunidad…”

MUNDO

Tras amenazar con intensificar los ataques en Ucrania, Rusia golpeó la región de Sumi y mató a cinco civiles

Tras amenazar con intensificar los ataques en Ucrania, Rusia golpeó la región de Sumi y mató a cinco civiles

Jefes de inteligencia europeos alertan que Rusia podría intensificar "en cuestión de meses" sus hostilidades contra la OTAN

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas

Francia y Canadá acordaron ampliar la cooperación en materia de seguridad, energía e inteligencia artificial

Las cámaras trampa confirman la presencia de pandas rojos en una zona poco explorada de Nepal