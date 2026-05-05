TXT llega a los cines de México con “MOA CON”: esta es la fecha de estreno

TXT llega a los cines de México (Foto: Cortesía - BIGHIT MUSIC)

Tomorrow X Together (TXT) anunció la proyección del “MOA CON en Japón" en las sales de cine de México, un experiencia especial creada para sus fans donde podrán disfrutar de presentaciones musicales y momentos exclusivos con el grupo de K-pop.

El anuncio causó mucha emoción por parte de MOA (nombre del fandom), ya que tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia por primera vez en pantalla grande.

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La cadena de cines Cinépolis será la encargada de organizar este evento, confirmando la retransmisión del concierto en varias de sus sucursales.

“Lo que pedías, ya es una realidad conmigo. ¿Listo para verlo conmigo?”, publicó la cadena junto al afiche del evento”, escribió en su cuenta oficial de X.

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TXT presentará MOA CON en las salas de cine en México. (captura de pantalla)

¿Cuándo se transmitirá el “MOA CON” en las salas de cine de México?

La publicación difundida el pasado 4 de mayo por medio de las redes sociales de la empresa, dio a conocer que la fecha de la proyección será el próximo domingo 24 de mayo.

Con este anuncio, Cinépolis suma a su cartelera una propuesta ligada al circuito de retransmisiones musicales en salas, un formato que en los últimos años ganó espacio entre los estrenos alternativos y las funciones especiales de conciertos, documentales y eventos para fandoms.

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Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la preventa del los boletos o costos aproximados, pero de acuerdo a información de usuarios en las plataformas se espera que estén en un rango de 400 a 500 pesos mexicanos.

La banda surcoreana debutó en tierras mexicanas durante el AXE Ceremonia 2025, donde ofreció un show de poco más de una hora ante miles de fans mexicanas. Durante su presentación interpretaron sus principales éxitos, dándole una experiencia inigualable al público, así como un encuentro emotivo.

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Su show formó parte de un cartel internacional destacado , aunque el evento estuvo marcado por un accidente que impactó el desarrollo del festival.