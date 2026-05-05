México

TXT llega a los cines de México con “MOA CON”: esta es la fecha de estreno

La cadena de cines Cinépolis será la encargada de organizar este evento

Guardar
TXT dio inicio a su segundo tour mundial en Seúl, Corea del Sur el 25 y 26 de enero. TXT, con cinco mini álbums en su haber y dos álbums completos se embarcan en su segundo tour mundial que llegará a Asia y Estados Unidos (Foto: Cortesía - BIGHIT MUSIC)
TXT llega a los cines de México (Foto: Cortesía - BIGHIT MUSIC)

Tomorrow X Together (TXT) anunció la proyección del “MOA CON en Japón" en las sales de cine de México, un experiencia especial creada para sus fans donde podrán disfrutar de presentaciones musicales y momentos exclusivos con el grupo de K-pop.

El anuncio causó mucha emoción por parte de MOA (nombre del fandom), ya que tendrá la oportunidad de vivir esta experiencia por primera vez en pantalla grande.

PUBLICIDAD

La cadena de cines Cinépolis será la encargada de organizar este evento, confirmando la retransmisión del concierto en varias de sus sucursales.

“Lo que pedías, ya es una realidad conmigo. ¿Listo para verlo conmigo?”, publicó la cadena junto al afiche del evento”, escribió en su cuenta oficial de X.

PUBLICIDAD

TXT
TXT presentará MOA CON en las salas de cine en México. (captura de pantalla)

¿Cuándo se transmitirá el “MOA CON” en las salas de cine de México?

La publicación difundida el pasado 4 de mayo por medio de las redes sociales de la empresa, dio a conocer que la fecha de la proyección será el próximo domingo 24 de mayo.

Con este anuncio, Cinépolis suma a su cartelera una propuesta ligada al circuito de retransmisiones musicales en salas, un formato que en los últimos años ganó espacio entre los estrenos alternativos y las funciones especiales de conciertos, documentales y eventos para fandoms.

Hasta el momento no se tiene mayor información sobre la preventa del los boletos o costos aproximados, pero de acuerdo a información de usuarios en las plataformas se espera que estén en un rango de 400 a 500 pesos mexicanos.

La banda surcoreana debutó en tierras mexicanas durante el AXE Ceremonia 2025, donde ofreció un show de poco más de una hora ante miles de fans mexicanas. Durante su presentación interpretaron sus principales éxitos, dándole una experiencia inigualable al público, así como un encuentro emotivo.

Su show formó parte de un cartel internacional destacado , aunque el evento estuvo marcado por un accidente que impactó el desarrollo del festival.

Temas Relacionados

TXTK-popcinesCorea del Surmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Víctor Sánchez Valdés, experto en seguridad pública, realizó un recuento de los perfiles y detalló en entrevista con Infobae México que la infiltración va más allá de partidos políticos

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

¿Grecia Quiroz gobernadora? La alcaldesa de Uruapan se destapa

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, oficializa su aspiración por la gubernatura de Michoacán, marcando un giro en el panorama político estatal

¿Grecia Quiroz gobernadora? La alcaldesa de Uruapan se destapa

Hoy No Circula del 6 de mayo en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del 6 de mayo en el Valle de México y de Toluca

Maru Campos conmemora soberanía de México en medio de señalamientos por caso de agentes de la CIA

La funcionaria reconoció a las Fuerzas Armadas mexicanas por su disciplina y lealtad

Maru Campos conmemora soberanía de México en medio de señalamientos por caso de agentes de la CIA

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

El Tratado de Extradición México-Estados Unidos establece un proceso bilateral para cada solicitud de Washington

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?
MÁS NOTICIAS

NARCO

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

Procesan al “Güero Conta”, operador financiero del CJNG y hombre de confianza de ‘El Jardinero’

Familias de migrantes desaparecidos de Cuba, Honduras y Ecuador viajaron a México para pedir ayuda en su búsqueda

Exsecretario de Carlos Manzo no se presentó a dos citaciones de la FGE y permanece ‘desaparecido’, informa fiscalía de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso