¿Grecia Quiroz gobernadora? La alcaldesa de Uruapan se destapa

Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, anuncia oficialmente su candidatura independiente a la gubernatura de Michoacán. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

El panorama político de Michoacán ha dado un vuelco definitivo. Lo que inició como un rumor en los pasillos del poder estatal se ha transformado en una realidad que sacude el tablero electoral: Grecia Quiroz, la actual alcaldesa de Uruapan, ha levantado la mano para contender por la gubernatura del estado.

En una reciente y reveladora entrevista concedida a El País, Quiroz no solo confirmó sus aspiraciones, sino que lanzó un diagnóstico crudo sobre la situación de la entidad.

PUBLICIDAD

Con una franqueza, la mandataria uruapense afirmó que la sombra delictiva se cierne sobre las instituciones. Según reporta el diario español, Quiroz fue tajante al señalar que en Michoacán “gobierna el crimen organizado”, una declaración que busca posicionarla como la única figura capaz de confrontar los poderes fácticos desde una plataforma de independencia total.

El “Sombrero” como símbolo de independencia

La estrategia de Quiroz no es improvisada. Su ascenso se ha cimentado fuera de las estructuras de los partidos tradicionales, apostando por una identidad regionalista y tecnológica. Hace apenas unos días, se dio a conocer a través de diversos medios la consolidación de su brazo digital.

PUBLICIDAD

El video presenta la interfaz de la aplicación móvil oficial del Movimiento Independiente del Sombrero. La plataforma digital detalla la organización ciudadana, su misión, visión y principios operativos. Identifica al fundador, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y a la actual líder, Grecia Quiroz.

Innovación Política: Quiroz lanzó la aplicación oficial del Movimiento Independiente del Sombrero , una herramienta diseñada para la movilización ciudadana y la transparencia.

Conexión Directa: El objetivo es eliminar los intermediarios políticos y conectar directamente con las necesidades del electorado michoacano.

Un desafío la camino político de Quiroz

La gestión de Quiroz en Uruapan ha estado marcada por una retórica de confrontación contra el sistema. Al autodenominarse como una opción fuera de la “vieja política”, su destape representa un riesgo para los bloques de poder establecidos en Morelia. Su discurso en El País no solo es una crítica al gobierno actual, sino una promesa de ruptura con los pactos de impunidad que, según ella, han asfixiado el desarrollo del estado.

Grecia Quiroz aseguró que no se arrodillará ante el crimen organizado y que su gobierno no pactará con nadie.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Al reconocer abiertamente el control territorial de los grupos delictivos, Quiroz se coloca en una posición de vulnerabilidad política y personal. Aun así, su equipo confía en que el respaldo popular —especialmente el canalizado a través de su nueva aplicación— sea el escudo que le permita navegar una de las contiendas más complejas de la historia reciente de México.

PUBLICIDAD

Con Uruapan como bastión y el “sombrero” como estandarte, Grecia Quiroz inicia oficialmente su carrera hacia el Palacio de Gobierno, dejando claro que su campaña no será de discursos amables, sino de realidades incómodas.