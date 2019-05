Para Menem no era fácil sumar dos tercios de las dos cámaras, número imprescindible para que se llamara a una Constituyente. Pero el riojano tejía fino: en Diputados, el aliado de Menem Francisco Durañona y Vedia (de la Ucedé) había presentado un proyecto para que la votación se hiciera con los dos tercios de los presentes y no del total de las cámaras. Sabía, desde ya, que el abstencionismo de Angeloz dejaría muchas bancas vacías. Y si con ese armado no alcanzaba, Menem ya había puesto en marcha un plebiscito para cambiar las reglas de juego que le permitieran competir por un segundo mandato en 1995.