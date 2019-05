"Aquellos particulares que quieran prestar este servicio no pueden simplemente hacerlo de la manera que les plazca sino que deben estar autorizados para ello. Distinto sería el caso de que no exista reglamentación para ello en donde sí podría darse de una competencia desleal como infieren los actores, pero no es así, dado que en la norma se establece los recaudos que deben cumplir", añadió Luján Puerto.