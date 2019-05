Ha escuchado miles de historias de padres y madres que le compartieron su dolor por la pérdida de sus niños. Dice que rehuye a dar consejos: "Hice lo que pude, y en tal caso me sentí muy acompañada con la biblioteca. Pero no lo veo como algo catártico, terapéutico, sino como un espacio de militancia. Acá defendemos el ejercicio de los derechos de los niños. Hace poco tuve la posibilidad de viajar a Colombia y no conté mi historia personal, sino la de una comunidad que se apropió de una biblioteca en medio de una plaza. En cómo se trascendió aquel motor primero más allá de que Pili siga siendo nuestro signo de identidad. No es mi historia personal, sino una historia colectiva".