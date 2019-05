El documento desclasificado habla de los "fuertes sentimientos" que existían entre los militares "porque, desde su asunción, el gobierno ha usado el tema de los derechos humanos para alejar los pensamientos del pueblo de los graves problemas económicos de Argentina, una perspectiva que no es correcta". No obstante lo erróneo del punto de vista, "muchos miembros de las fuerzas armadas y muchos derechistas creen que el gobierno de Alfonsín sigue esta especie de estrategia", describió el documento. Los militares, agregó, hablaban de "llevar la peor parte de un ataque gubernamental".