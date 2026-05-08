Colombia

Este es el grupo criminal que estaría detrás del dron con explosivos hallado cerca de El Dorado y Catam en Bogotá

Las autoridades investigan una posible estrategia de las disidencias para extender ataques con aeronaves no tripuladas hacia infraestructuras estratégicas de la capital

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El dispositivo, adaptado con fibra óptica para eludir inhibidores electrónicos, fue detectado en la localidad de Kennedy junto al río Bogotá - crédito Suministrada a Infobae Colombia
El dispositivo, adaptado con fibra óptica para eludir inhibidores electrónicos, fue detectado en la localidad de Kennedy junto al río Bogotá - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Un dron acondicionado con explosivos fue hallado y desactivado por unidades antiexplosivos de la Policía a menos de cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional El Dorado y de la base aérea Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en un hecho que encendió las alertas de seguridad en la capital del país.

El dispositivo fue encontrado en la localidad de Kennedy y, según la Fiscalía, estaba equipado con una carga de explosivo C4, cableado y un sistema de guiado mediante fibra óptica, tecnología que habría permitido evadir mecanismos electrónicos de inhibición utilizados por las autoridades.

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Tras el hallazgo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), la Aeronáutica Civil y organismos de inteligencia desplegaron protocolos especiales de seguridad alrededor del complejo aeronáutico de El Dorado y Catam.

Las autoridades investigan si el artefacto tenía como objetivo afectar operaciones militares o aéreas en una de las infraestructuras más estratégicas del país.

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Integrantes del Frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las FARC señalada por las autoridades como la principal sospechosa detrás del dron con explosivos hallado cerca de El Dorado y Catam, en Bogotá - crédito APF y @ivancp25/X
Integrantes del Frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las FARC señalada por las autoridades como la principal sospechosa detrás del dron con explosivos hallado cerca de El Dorado y Catam, en Bogotá - crédito APF y @ivancp25/X

Junto al dron fueron encontrados una batería y 258 gramos de explosivo, mientras que los primeros análisis indican que el dispositivo habría permanecido en la zona entre dos y 14 días antes de ser detectado.

La pista clave que llevó a las autoridades hasta las disidencias de las Farc

Las investigaciones de inteligencia y de la Fiscalía General de la Nación apuntan al Frente Carlos Patiño, una estructura perteneciente a las disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco, como el principal responsable de la operación.

La conexión fue establecida luego de que organismos de seguridad encontraran información relacionada con el dron en un dispositivo electrónico decomisado en el norte del Cauca, territorio históricamente dominado por ese grupo armado ilegal, de acuerdo con la información del medio El Tiempo.

El comandante de Catam, el brigadier general John Henry López, confirmó que tras el hallazgo se activaron operativos conjuntos para proteger el aeropuerto y garantizar el desarrollo normal de las operaciones aéreas.

“Se han desplegado operativos con todas las instituciones que hacen parte del complejo aeronáutico El Dorado para fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la operación aérea”, señaló el oficial.

Vista del aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional El Dorado, donde las autoridades reforzaron los protocolos de seguridad tras el hallazgo de un dron - crédito @AerocivilCol / X
Vista del aeropuerto internacional Aeropuerto Internacional El Dorado, donde las autoridades reforzaron los protocolos de seguridad tras el hallazgo de un dron - crédito @AerocivilCol / X

Las autoridades consideran especialmente preocupante que una estructura con presencia tradicional en Cauca haya logrado extender capacidades operativas hasta Bogotá, lo que reflejaría un salto en el alcance territorial y logístico de las disidencias.

La hipótesis principal de la Fiscalía es que el artefacto hacía parte de una estrategia de presión armada contra infraestructura crítica y objetivos estratégicos del Estado, especialmente después de la ruptura de los diálogos de paz entre el Gobierno y las disidencias de Iván Mordisco.

El presidente Gustavo Petro suspendió las negociaciones con esas estructuras en febrero de 2024 tras el asesinato de una lideresa indígena atribuido a integrantes de esos grupos armados.

Desde entonces, organismos de seguridad han detectado un incremento sostenido de ataques con explosivos y drones adaptados en distintas regiones del país.

Más de 400 ataques con drones explosivos

El hallazgo de un dron con explosivos cerca de Catam en Bogotá activa las alertas de seguridad nacional - crédito Suministrada a Infobae Colombia
El hallazgo de un dron con explosivos cerca de Catam en Bogotá activa las alertas de seguridad nacional - crédito Suministrada a Infobae Colombia

La Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía han advertido sobre el crecimiento acelerado del uso de drones explosivos en el conflicto armado colombiano. Desde abril de 2024 se contabilizan más de 400 ataques con este tipo de dispositivos en distintas regiones del país.

Inicialmente, estos artefactos eran empleados principalmente en zonas rurales vinculadas al narcotráfico y corredores cocaleros, pero posteriormente comenzaron a aparecer en áreas urbanas y cerca de instalaciones militares y policiales.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en Aguachica, donde un ataque con dron dejó siete soldados muertos y cerca de 30 heridos.

Las autoridades consideran que la incorporación de sistemas de guiado mediante fibra óptica representa una nueva amenaza porque dificulta la neutralización remota de los dispositivos mediante inhibidores de señal.

En Bogotá ya se habían registrado incidentes similares semanas atrás. Durante abril, al menos dos episodios relacionados con drones en inmediaciones de El Dorado obligaron a suspender temporalmente operaciones aéreas por motivos de seguridad.

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