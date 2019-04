La presunta carta de Hitler rezaba: "Al momento en que los rusos atacaron Berlín, yo encontré refugio en la Cancillería Imperial. Fui informado de que mi cuerpo y el de mi esposa, Eva Braun, fueron quemados en el jardín de la Cancillería. Ahora no puedo evitar reírme de esto, ya que me encuentro a muchos kilómetros al sudoeste de Berlín, en mi viaje aéreo a la Argentina junto a mi amigo Perón, en un avión de la línea "Cóndor" que me alquilaron para mí".