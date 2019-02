La afirmación de Loeb, que adujo no buscar fama ni publicidad ya que escribió el artículo y no hizo ninguna conferencia de prensa para anunciarlo, chocó con la opinión de varios colegas. "'Oumuamua no es una nave espacial extraterrestre, y los autores del artículo insultan una investigación científica honesta e incluso lo sugieren", escribió Paul M. Sutter, astrofísico de la Universidad Estatal de Ohio.