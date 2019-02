La doctora Ousset, sin embargo, es objetora de conciencia. "Profeso la fe católica y soy objetora de conciencia porque sencillamente no puedo hacerlo, me supera. Pero no soy obstaculizadora del aborto, al contrario, busco siempre la mejor manera de acompañar. Yo no me hice abortos ni los hago pero no puedo juzgar", explicó la profesional, especialista en tocoginecología.