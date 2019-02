"Me llamó un muchachito y me dijo que estaba siendo rematado en Londres. 'Tiene su nombre, es su casco', me dijo. Cuando vi la foto, lo reconocí inmediatamente: tenía marcado el impacto. Quise comprarlo en el remate y, faltando un minuto para cerrar la venta, un hombre inglés ofreció mucha más plata y me ganó", recordó.