"Resultó ser el mismo hombre que lo vende hoy. Nunca me lo quiso devolver y eso que yo no quería que me lo regalara… Pero para mí era y es muy importante. Es el casco que me salvó la vida, que me permitió formar una familia, que me permitió caminar por el país hablando con cada uno de los que estuvo en Malvinas", confiesa con emoción.