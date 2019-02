Tonino estaba acompañado por Antonia y Estela, otras dos fans de Natacha que también estuvieron en las despedidas de Jorge Guinzburg y de Néstor Kirchner. "Me gustaba mucho, la admiraba", dijo Antonia que ni bien se supo dónde era el entierro le dijo a su vecina que no podía faltar y se tomó un colectivo. Estela se acercó desde González Catán. "Sentí que ella hoy a la mañana me dijo 'me fui, me tuve que ir'. Tengo un sexto sentido y sentí que me lo dijo. La amaba porque amo a la gente que dice lo que piensa", precisó. Los tres traspasaron los portones que estaban cerrados para la prensa y se infiltraron en el entierro, como otros vecinos del barrio que -así con lo puesto- se mezclaron entre los acongojados familiares. "A Ulises lo besé, lo abracé y le pedí que cuidara al chiquito", agregó Estela en relación al hermano y al hijo menor de Natacha.