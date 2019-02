Con más de 30 años de profesión en sus espaldas, detalla: "El puerto de Buenos Aires no es un puerto fácil, fue diseñado en el siglo pasado y no se ha modernizado. Hoy tenemos buques de casi 400 metros de largo (eslora) y 50 de ancho (manga). Muchas veces la reglamentación nos autoriza a usar tres remolques, pero no podemos porque no hay lugar donde meterlos. También es necesario destacar que muchas veces debemos intentar poner freno a la pretensión de los propietarios de buque a introducir modificaciones al reglamento que al respecto confecciona y modifica la Prefectura Naval Argentina".