Solo papá pude verte. Solo él pudo darte ese último beso, ese último adiós, ese que atesora como joya lacerante que destruye de a poco su alma pero calma su corazón. Ese último beso que busco en mis sueños y lo pierdo al despertar. Sólo sé que la vida nos falló, que el destino nos jugó una mala pasada y que si Dios existe no se comprende con qué vara mide las cosas. Solo sé que te sigo esperando, que no hay lugar para el adiós, que sólo sé que nos volveremos a ver. Porque esto no puede ser todo, esto no puede terminar acá.