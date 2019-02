El final del mafioso es conocido. Al no poder responsabilizarlo por los delitos constantes de su banda, se lo acusó por evasión fiscal. La argucia fue endilgarle la falta de pago de varios impuestos federales. Al Capone encaró la causa con su habitual despreocupación. Pensaba que si no había sido castigado por crímenes muchísimo más graves, de estas imputaciones saldría sin problemas. Confiaba en poder manejar, como lo había hecho siempre, a la justicia. Lo que no entendió fue el cambio de clima de época. Su tiempo había pasado y él no lo supo ver.