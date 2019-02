Un juez de la ciudad de Buenos Aires dispuso hoy que en las estaciones de subte en las que no funcionen las escaleras mecánicas o los ascensores los pasajeros no paguen la tarifa o les reintegran el dinero del viaje que realizaron. Lo hizo tras constatar que Metrovías, la empresa que tiene la concesión del servicio público, no cumplió con un fallo judicial que le ordenó poner en funcionamiento todos los accesos mecánicos de las estaciones.