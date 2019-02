Como lo hace a diario, una mujer de 40 años estaciona su auto cerca de las 10 de la mañana sobre la avenida Niceto Vega casi Humboldt -barrio porteño de Palermo- para ir a trabajar. Y pese a tomar la precaución de dejarlo del lado derecho, como indica la ley de tránsito, la multaron igual por utilizar un lugar prohibido y ahora deberá pagar $1785 por esa infracción. Lo que ella no sabía es que por la demolición del puente de Juan B. Justo no está permitido estacionar en ambas manos de esa calle hasta fines de marzo. Pero no es la única, ya que cada vez son más los damnificados por la señalización poco clara y la falta de información precisa sobre estos cambios "momentáneos" en calles y avenidas porteñas.