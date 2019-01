Y prosiguió con su relato: "En el centro se sube un viejo y me quedó mirando. Yo seguía en lo mío, de vez en cuando giraba la cabeza por inercia o lo que sea, y veía que el tipo me seguía mirando. Así sucedió varias veces hasta que me di cuenta que este degenerado hijo de puta se estaba masturbando!!! Me pare y le pedí a los gritos al chofer que llame a la policía y dije lo que estaba haciendo este tipo y enseguida se tapó con un bolso. Lamentablemente actué antes de empezar a grabar y solo pude rescatar un poco de lo que pasó".