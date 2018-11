El colectivero siguió con su recorrido y mientras trataba de consolar a la joven le dijo que podía frenar un patrullero y avisarle a la policía. "Me dijo que sí, pero que por favor me quedara con ella. Si ella no hacía la denuncia la iba a hacer yo. El tipo tenía entre 25 y 28 años. La policía lo bajó del colectivo y quedó demorado. Yo me quedé todo el tiempo con Antonela", resaltó.